ننشر اسماء الفائزين بجوائز معرض الكتاب 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت وزارة الثقافة عن اسماء الفائزين بجوائز معرض الكتاب 2024، وذلك في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

اسماء الفائزين بجوائز معرض الكتاب 2024

"رواية "طباخة الأستاذ محمد عبد الرحمن إبراهيم الفخراني، أما في القصة القصيره فالفائز هو "وردة واحده كانت تكفي" للأستاذ خبيب وائل سعد محمد صيام.



قسم شعر الفصحى:اسم الكتاب "كانت هنا موسيقى" جمال الدين عبد العزيز السباعي.

في العلوم الإنسانية،"الإعلام الجديد، منصفة الإعلام الرقمي" للدكتورة شريم محمد أحمد التدواني، و"تشريعات وأخلاقيات النشر" للدكتورة شريهان محمد توفيق عبد الحافظ،و كلاهما من دار العربي للنشر.



الكتاب العلمي: الذكاء الاصطناعي:اسم الكتاب "الخوارزميات القاتلة" للدكتور إيهاب عبد الحميد خليفة عبد العالم، العربي للنشر.

"العلوم والسينما والتخيل" للأستاذ محمود محمود محمد قاصم من هيئة الكتاب.

أفضل كتاب مترجم: اسم الكتاب توجيه ""توجيه حركة التنقلات" أفضل كتاب مترجم عبر القنوات البحرية الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما وراءها اسم المؤلف أو المترجم الأستاذة فاليسكا هوبر ترجمة محمد صبري محمد يوسف المركز القومي للترجمة.



جائزه أفضل دار نشر عربية مناصفة بين دار الرواق مصر ومنشورات المتوسط الميلانو إيطالي مرة أخرى دار الرواق للنشو والتوزيع مصر الوستاند خاني محمد عبدالله عبدالجواد ودار المتوسط للنشو والتوزيع ميلانو الوستاند خالد سليمان الناطري.