"النايل سات" و"سهيل سات" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل المشترك

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، المُشغّل الرائد للأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجيه مع الشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات).

نايل سات

وقالت نايل سات إن ذلك الاتفاق يجمع بين نقاط القوة لدى الشركتين، مما يوفّر للعملاء مجموعة لا مثيل لها من خدمات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل سات: “متحمسون للدخول في شراكة مع سهيل سات؛ لتقديم مجموعة شاملة من حلول الأقمار الصناعية لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثّل تطورًا هامًا في صناعة الأقمار الصناعية في المنطقة، ومن خلال الجمع بين خبرات وموارد الشركتين؛ حيث إن نايل سات وسهيل سات في وضع جيد لتلبية الاحتياجات المتطوّرة لعملاء المنطقة، والمساهمة في نموها الاقتصادي.

سهيل سات

ومن جانبه قال علي أحمد الكواري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سهيل سات: “إن الاتفاقيه تأتي في ظل ما نشهده من نموًا سريعًا للاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الأحداث الرياضية العالمية، والذى أدى إلى تزايد الطلب من عملائنا التجاريين والحكوميين، ومن أجل تقديم خدمة أفضل لهم، والحفاظ على قدرتهم التنافسية على الساحة العالمية”.

وعبّر “الكواري” عن ترحيبه بهذه الشراكة مع نايل سات، في ظل الإيمان الكامل بأن الشركتين تستطيعان معًا تقديم خدمات أفضل لكل عملائهما.

المستفيدين

وسيستفيد من هذه الشراكة، مجموعة متنوعة من العملاء، من خلال تطبيقات مثل بث الفيديو، والربط، والاتصالات، والخدمات الرقمية الأخرى.

كما توّسع الشركتان تعاونهما مع بعضهما البعض، في مجالات مثل التدريب، والتسعير.