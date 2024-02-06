شاهد كابور يدافع عن الإطالة في عنوان فيلمه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - في حوار جديد له، دافع النجم الهندي شاهد كابور، عن العنوان الطويل لفيلمه الجديد Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya.

ووفق ما ذكرته إنديا توداي، قال شاهد كابور في دفاعه، أن الفيلم لكونه عمل رومانسي، فإنه من المعهود لدى صناعة السينما في بوليوود أن تكون الأعمال الرومانسية الجديدة بعناوين بهذا الطول.

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya'

طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم شاهد كابور بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya' بعد سلسلة من حملات الترويج شملت طرح البوستر الترويجي.

كريتي سانون

ونقل إنديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الذي تشاركه في بطولته الفنانة الشابة كريتي سانون ويشهد عودة شاهد بعد فترة غياب عن السينما.

تم الكشف رسميًا عن عنوان الفيلم السينمائي الجديد للنجم شاهد كابور، الذي تشاركه في بطولته الممثلة الشابة كريتي سانون.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيكون بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya، ويعود به شاهد كابور للعمل ببوليوود بعد فترة غياب.

جدير بالذكر أن الفيلم سيكون أول تعاون بين الثنائي شاهد كابور وكريتي سانون.