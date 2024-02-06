قبل طرحه.. لافتة إنسانية من صناع فيلم "السيستم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يفصلنا يوم واحد فقط لطرح فيلم "السيستم" بجميع دور العرض، استعدادًا للدخول في منافسة قوية جدًا مع باقي الأفلام المعروضة حاليًا.

ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟



كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.



كريم الشربيني يكشف حقيقية تشابه الفيلم مع البحث عن فضيحة



وقال كريم الشربيني:"فيلم السيستم مش متاخد عن فيلم البحث عن فضيحة ولكن روح العمل تشبهه ودا السبب اللى خلانا نهدي الفيلم للزعيم عادل إمام وكل صناع الفيلم، والتشابه جاي في إن فيلم البحث عن فضيحة كان سمير صبري بيساعد عادل إمام إنه يتعرف على ميرفت أمين، وعندنا في الفيلم طارق لطفي بيساعد أحمد الفيشاوي إنه يتعرف على بنات".



أبطال فيلم السيستم



والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفىوإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

أحداث فيلم السيستم

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاءالشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة.