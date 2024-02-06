الشهر المقبل.. هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلًا غنائيًا الشهر المقبل في لبنان، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعه من أغانيه المميزة.

وفي سياق آخر، كانت آخر حفلات الفنان هاني شاكر حفلة ليلة رأس السنة بمدينة بيروت بلبنان، وذلك ضمن حفلات الاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا.



آخر أعمال هاني شاكر



وكانت آخر أعمال النجم هاني شاكر أغنية “ الهوية عربي ” والتي طرحها تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة وما يحدث في الوقت الحالي.



كلمات أغنية “ الهوية عربي”



أنا في الهوية عربي وفصيلة الدم أقصى



رام الله يافا عكا والقدس خليل وغزة



وفي حيفا ليا ذكرى وفي نابلس ألف قصة



أنا وجعك فيا علم حسيت أوجاع بدالك



خسران اللي يعاديكي ونهايته بكرة هالك



الكل أكيد حزين في رقابنا ألف دين



وحقوق هنردهالك وحقوق هنردهالك



أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد



هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد



في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا



ونهاية الحداد ونهاية الحداد

وتعودي تأني شابه ووعد الحر دين



نزرع نحصد محبة وتعيشي في أعلى قبة



وباقيه يا فلسطين



أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك



والبلاد هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد



في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا



ونهاية الحداد أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد



هتزول الغمة بكرة وهنخلع السواد



في القدس نصلي جهرا نعلن فرجا ونصرا



ونهاية الحداد