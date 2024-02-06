طرح الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم The Crew

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم السينمائي الجديد The Crew، الذي يضم تشكيلة مميزة من كبرى نجمات بوليوود.

ونقل موقع إنديا توداي الإعلان التشويقي الأول للفيلم، الذي يضم في بطولته كارينا كابور، وتابو وكريتي سانون.

ومن خلال المقطع التشويقي الأول للفيلم الجديد، اتضح أنه قد تم تأجيل طرح الفيلم للعرض، على أن يكون موعد عرضه الجديد بتاريخ 29 مارس.

وكانت قد شاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء من فيلم Singham

وكان قد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير أجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم اكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم ارجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.