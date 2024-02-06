نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..صدقي صخر يعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان صدقي صخر، حالة من النشاط الفني، من خلال مشاركته في 3 أعمال فنية، يظهر خلالهم بثلاثة وشوش مختلفة للجمهور خلال شهر رمضان المقبل 2024، وهم مسلسل كامل العدد الجزء الثاني،و مسلسل لانش بوكس ومسلسل فراولة.



شخصية صدقي صخر بمسلسل "فراولة"



ويجسد صدقي صخر خلال أحداث مسلسل “فراولة” شخصية طبيب نفسي، كما يقدم مصطفى خاطر دور شخص يقع في غرام نيللي كريم ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير.



قصة مسلسل “فراولة”





مسلسل “فراولة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تقدم خلاله نيللي كريم دور ابنة حارس عقار وتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع لتحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، ويقدم الفنان حجاج عبد العظيم خلال العمل شخصية والدها الذي يلعب دور حارس عقار ويتزوج من لبنى ونس، وتدور الأحداث طوال الوقت بشكل كوميدي بين الثلاثة حتى تحدث مفاجأة كبيرة.



قصة مسلسل “لانش بوكس”

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالي وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

آخر أعمال صدقي صخر



يذكر أن آخر أعمال صدقي صخر هو مسلسل "صوت وصورة"، ودارت أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة" ؟



ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.