نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تعرض فيلم Murder Mubarak لسارة علي خان في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة نتفليكس عن مشروع سينمائي جديد يطرح من بطولة مجموعة مميزة من نجوم بوليوود، بعنوان Murder Mubarak.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد من بطولة بانكا تريباثي، وفيجاي فارما، وسارة علي خان، وتحدد رسميًا موعد طرحه للعرض عبر منصة نتفليكس بتاريخ 15 مارس 2024.

تايجر شروف

وقريبًا يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة أما الممثلة الشابة باشمين روشان.

سارة علي خان

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئيسية، الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الإنتاج السينمائي، عبر إطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للإنتاج، باسم Stage 5 Productions.

Bun Tikki

وبحسب موقع "إنديا توداي"، المشروع الأول لشركة إنتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات أمان وشابانا عزمي.

وحددت الشركة المنتجة، نوفمبر من عام 2023 موعدًا رسميًا لإنطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد.