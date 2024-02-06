نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة سعيد تستعد لطرح أغنيتين جديدتين.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة سميرة سعيد، طرح أغنيتين جديدتين لها تتعاون فيهما مع الملحن عمرو مصطفى، ومن المقرر طرحهما خلال الأيام المقبلة،وذلك بعدما نجحا سويًا خلال مشوارهما الفني بأكثر من 20 أغنية.

تعاونات عمرو مصطفى والديڤا

وأبرز تلك الأغانى التي شهدت تعاون عمرو مصطفى مع الديفا: “خليك في وقتك، طعم الأيام، كلنا إنسان، كل الأوقات، يوم ورا يوم، مشتقالك، ما خلاص، لا بينا حلم، قويني بيك، بالسلامة، شاءت الظروف، الحياة والسلام، صعب عليا، الله يسهلك”.

آخر أعمال الديفا سميرة سعيد



يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "إنسان آلى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هاني ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.