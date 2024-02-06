نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 8 سنوات.. وفاء مكي تعود للشاشة بـ "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة وفاء مكي، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "حق عرب" والذي من المقرر أن تظهر به خلال موسم رمضان القادم، وذلك بعد غياب 8 سنوات عن الشاشة.



أبطال مسلسل “حق عرب”



“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق

مسلسل “حق عرب”



مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

آخر أعمال وفاء مكي



يذكر أن آخر أعمال وفاء مكي هو مسلسل "الكابوس " الذي تم عرضه عام 2015، ويدور المسلسل حول رحلة أم فى البحث عن قاتل ابنها، حيث تلاحقها الكوابيس لتروى أحداثًا وقعت فى ماضيها وتربط بينها وبين الحاضر علاقة ما.

فريق عمل مسلسل الكابوس



والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنان أحمد راتب، وكريم محمود عبد العزيز، وأيتن عامر، ومن إخراج إسلام خيرى، وتأليف هالة الزغندي.

نبذة عن وفاء مكي



هي من مواليد 12 سبتمبر 1966 تبلغ من العمر 56 عامًا، حصلت على شهادة الدبلوم في التجارة، وكانت بدايتها في التمثيل عام 1985 من خلال أداء الأدوار الصغيرة، ثم نالت نجومية كبيرة بعد أدائها شخصية "مهجة" في مسلسل "ذئاب الجبل" أوائل التسعينيات.