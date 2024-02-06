نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..تعرف على قائمة أبطال مسلسل "فراولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع عمل مسلسل "فراولة " تصوير المشاهد المتبقية لهم استعدادًا لعرض العمل خلال شهر رمضان المبارك 2023.



القائمة الكاملة لمسلسل “فراولة”

يضم العمل عدد من النجوم وهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، لبني ونس، جيلان علاء، إيمان السيد، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، توني ماهر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.



ما هي تفاصيل شخصية نيللي كريم في مسلسل "فراولة"؟



وتظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة في قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

تفاصيل شخصية صدقي صخر

ويجسد صدقي صخر خلال الأحداث شخصية طبيب نفسى، كما يقدم مصطفى خاطر دور شخص يقع في غرام نيللي كريم ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير.

أحدث أعمال نيللي كريم

يعرض لنيللي كريم، حاليًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، مسلسل “روز وليلى”، وتلعب خلاله دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.



قصة مسلسل روز وليلى



هو مسلسل يقدم يسرا ونيللي كريم في أدوار محققتين مستقلتين يتعاونان في كشف عملية احتيال تحاك ضد إحدى البنوك، حيث يتمتعيينهما من قبل الجهات المعنية، ويتناول المسلسل قصة هذا اللغز بأسلوب كوميدي، مع لمسات من الأكشن والإثارة والمغامرات.

آخر أعمال نيللي كريم



وفي سياق آخر، عرض للفنانة نيللي كريم، مؤخرًا في دور العرض السينمائية فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، والفيلم يضم عدد من الفنانين أبرزهم محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم، كما ظهرت بسنتشوقي كضيفة شرف في الفيلم، وتم ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في الأوسكار، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال