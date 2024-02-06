نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العرض الخاص لفيلم "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال وفريق عمل فيلم "درويلة" اليوم للاحتفال بالعرض الخاص ومشاهدة الفيلم مع الجمهور في إحدى سينمات التجمع الخامس.

طاقم عمل الفيلم



الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، مسلم، إبرام سمير، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحي.

أحداث فيلم درويلة



وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

تفاصيل الأغنية الدعائية للفيلم

الأغنية من كلمات وألحان محمد دياسطي، توزيع وميكس وماستر محمد خالد.



كلمات أغنية الفيلم



ده مشنش

على الجاد

جاله قلب منين يتحسد

بيوصلي أنه أسد

فلق فاكر أنه سباق

الورق

اتسرق

حقي منه اتنهب

بيخبي منا الدهب

حبيت أحدد سبب

في دماغي

وضرب

بدء باسمي وشطب

برد غلط بغلط فرفض

اتهبل باينه اتعبط

الشنب

شبت

قص ولزق اتلزق

شرب فشبع فشرق

راحت عليه فاتحرق

بترن ترن

نو انسر

كرنچات نحلقلها اصلا

هبل ميش في بكاستك ياسطا

براشوتات ماتلاقنيش خالصة

لو جرم جرم

هات واسطة

تعمل قاعد ڤلن على البسطة

هقول كلام يجن فتتحسر

ساقع ساخن ياسطا تتبستر

بتزن بتزن ومش ناقصك

تو ماتش زن فشوفلك فصلة

دماغي متكلفة غالية القصة

أنا آسف مفيش نصيب يالا الحسرة

خمسة وشلن شلن ونبخر

لا مش كابوس ده حلم متفسر