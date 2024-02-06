نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعدد من الشخصيات.. محمد سلام يواصل تصوير "الكبير أوي 8" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمد سلام تصوير مشاهده في مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة النجم أحمد مكي، حيث اقترب من الانتهاء من تصوير مشاهده، ولم يتبقى سوى عدد قليل من المشاهد، ويجسد خلاله عدد من الشخصيات المختلفة بشكل كوميدي، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.



تفاصيل الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"



ومن المقرر أن يقدم مكي في هذا الجزء، فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي.

وفي سياق آخر، انضم عدد من النجوم للجزء الثامن من العمل أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، وغيرهم،بجانب نجوم الأجزاء السابقة محمد سلام، بيومى فؤاد.

أبطال مسلسل الكبير أوي



ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبو سريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.