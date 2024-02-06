نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. افتتاح عرض "رصاصة في القلب" على المسرح القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بإعادة عرض نصوص كبار الكٌتاب، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤن الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أولى ليالي العرض المسرحي "رصاصة في القلب "، في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل ٨ فبراير على المسرح القومي بالعتبة.

مواعيد عرض مسرحية" رصاصة في القلب "

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب، ويقدم العرض يوميًا ماعدا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أبطال مسرحية “رصاصة في القلب”

"رصاصة في القلب " بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي"، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رؤوف، استعرضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني.