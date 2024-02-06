نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية لفرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج وذلك في الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 8 فبراير على مسرح الجمهورية، ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفال بالمناسبات الدينية.

نخبة من الابتهالات والتواشيح والاعمال الدينية

يتضمن البرنامج نخبة من الابتهالات والتواشيح والأعمال الدينية التي وضعها كبار الملحنين منها:"أسماء الله الحسنى لـ محمد قابيل، ليلة الإسراء، صلوا عليه، نبينا الكريم، إيه العمل يا أحمد من التراث، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، مدد يا نبى لـ محمد الكحلاوى، يا ناصر الإسلام لـ محمد ثروت، مولاى إننى ببابك، أقول أمتى، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدى، يا رب صلى على نبينا لـ داود حسنى، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق، أسماء وصفات الرسول لـ أحمد عبد الله"، أداء طه حسين، حاتم زايد، إبراهيم فاروق، أحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، أحمد العمرى، حسام صالح.

نبذة عن فرقة الانشاد الديني

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.