نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح ألبوم "لحقت نفسي".. ماذا قالت شام الذهبي لوالدتها أصالة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة على توجيه رسالة مؤثرة لوالدتها وتهنئتها بنجاح ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم "لحقت نفسي"، حيث شاركت "شام" جمهورها بمجموعة من أغاني والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:"أمي الغالية وأصالة الفن والعطاء، اتعلمت منك الاصرار على النجاح والإتقان، والذمة في كل تفصيلة في العمل، اتعلمت منك أن نعطي عملنا كل الحب والإخلاص".

وأضافت:" وشفتك بتقدمي حالك وكيانك كله من أجل فنك انت أسطورة هذا الزمن مش بس بقدرات حنجرتك الذهبية بس كمان بالعطاء والمحبة والعشق اللي بتخدمي عملك فيه انت مثال لينا كلنا بمعني تقديس العمل، وهذا العمل هو من أجمل واتقن الأعمال اللي سبقت كمان بإضافة إنسان يشابهك".

وتابعت:" بذات الإخلاص والمحبة والتقديس للفن العظيم بابا فايق حسن قولولي انت إيه أكثر أغنية حسيتوها بتشبهكم بالجزء الثاني والأولاني؟ ".

تعليقات الجمهور على منشور شام الذهبي

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعًا، الألبوم نار، أصالة دايما بتفكر بره الصندوق"، وغيرها من التعليقات.

تفاصيل حفل أصالة برفقة أحمد سعد في الكويت

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان أحمد سعد، على مسرح الكويت أرينا، مساء الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت.

آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة أغاني: لحقت نفسي، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج، نسيت، عايشة حالة، وهما من الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي.

