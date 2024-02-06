نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر محمد رياض: شاركت في "قلع الحجر" قبل والدي.. والعمل يناقش قضايا الصعيد بمنظور جديد(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان عمر محمد رياض في دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "قلع الحجر"، وهو بطولة محمد رياض سوسن بدر عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.

عمر محمد رياض: أجسد دور شاب متهور ومندفع في “قلع الحجر”



وقال عمر محمد رياض في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أنه يجسد خلال الأحداث دور عبد الحي، هو شاب متمرد على والده، بجانب أنه مندفع، وعصبي تجاه أهله، ويتسبب في حدوث مشاكل كثيرة لأفراد عائلته، مؤكدًا أنه شخص شرير وغير متزن، أناني جدًا، وبجانب كل هذا فهو متمسك بسمات الرجل الصعيدي حيث يحافظ على العادات والتقاليد ولا يقدر على الخروج عنها.

عمر محمد رياض يكشف سبب حماسه لمسلسل “قلع الحجر”

وأوضح عمر محمد رياض، أنه تحمس لدوره في "قلع الحجر"، لرغبته الشديدة في تقديم عملًا صعيديًا، ولأنه يناقش قضايا هامة بمنظور جديد لم يقدم مُسبقًا في الأعمال التي تناولت قضايا الصعيد، أبرزها حقوق المرأة والعنصرية ضد الأشخاص الذين يعتبرون أقل قيمة من غيرهم، وهذا يشكل نوع من أنواع الطبقية، ولوجود المخرج حسني صالح، فهو يُكن له كل الفضل بعد الله، في ظهوره للجمهور بشكل جيد، مُضيفًا: أعطاني ثقة كبيرة جدًا في هذا الدور.

وأكد عمر محمد رياض على أنه لم يشارك في مسلسل "قلع الحجر" بترشيح من النجم محمد رياض، حيث أنه لحظة تعاقده على العمل لم يكن والده مُرشحًا له، مُعلقًا:" الترشيح جه من أستاذ حسني صالح، أستاذ محمد رياض مكنش معانا في المسلسل الأول، الناس دايما بتفتكر إن ابناء الممثلين بيكونوا جايين من ترشيح من الأب، ميعرفوش إن ده بيبقى ضغط على الأب أكتر بكتير، إن هو بيبقى عايز يركز في شغله، بس مش عايز يسمع حاجات تانية، فأنا أصلًا كنت في المسلسل من قبل ما يكون موجود بعديها اعتذر نجم كبير، فأستاذ حسني كلمه أستاذ محمد كان معانا ودي حاجة بسطتني أكتر؛ لإن من زمان كان نفسي أمثل مع أبويا، المسلسل اللي فات مجمعناش مشاهد كتيرة، مع بعض المرة دي إن شاء الله في حاجات هتبقى أحسن".

عمر محمد رياض: واجهت تحدي كبير في اتقان شخصيتي في" قلع الحجر "



وأشار عمر محمد رياض، إلى أنه واجه تحدي كبير في تطوير شخصيته في العمل، فهي مختلفة تمامًا عنه، وصعوبتها تكمن في البحث عن صفات مشتركة بينها وبين شخصيته الحقيقية، لكي يظهر أداؤه حقيقيًا دون مبالغة، لافتًا أن المؤلف أحمد الوفدي ساعده كثيرًا في التحضير لها، حيث أمده بالكثير من المعلومات عن الصعيد، وعوده بشكل كبير على اللهجة حتى تمكن من إتقانها، بجانب ملاحظات المخرج حسني صالح، فقد أفاده كثيرًا خلال البروفات، حيث أنه من المخرجين النادرين الذين يهتمون بالتحضيرات السابقة للعمل، كل هذا ساعده في التركيز على اللهجة وفهم العمل بشكل جيد.

عمر محمد رياض عن مشاركته في احتفالات عيد الشرطة:حدث عظيم لا بد أن يفخر به المصريين

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسرحية "فدا مصر"، التي أقيمت مؤخرًا في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72، وذلك تخليدًا لمعركة الإسماعيلية الشهيرة 1952، قائلًا: "سعيد للغاية بالمشاركة في احتفال عيد الشرطة، فهو حدث عظيم لا بد أن يفتخر به المصريين، وقد استعرض فترات تاريخية هامة، لتعرفة الأجيال الجديدة بها وهي الاحتلال الإنجليزي على مصر، وحوادث الإسماعيلية وبورسعيد، وكانت تجربة فريدة وشرف لنا الوقوف أمام الرئيس السيسي، وعندما ظهر على المسرح وقدم التحية للفنانة سميحة أيوب، شعرت بالفرح والاطمئنان، وتأكدت من سعادته بهذا العرض".

واختتم:" شئ عظيم أن أكون جزءًا من هذا الحدث الكبير، وأن أقف في بداياتي على المسرح مع هرم المسرح كله أستاذة سميحة أيوب، والفضل في ذلك كله يعود لأستاذ خالد جلال".

آخر أعمال عمر محمد رياض

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال عمر محمد رياض الدرامية مشاركته في مسلسل "الحلم"، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح، بطولة صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مي كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخا، ياسمين علي.