نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "الوثائقية "تعرض ندوة نادرة للزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة "الوثائقية"، في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة نادرة للنجم الكبير "عادل إمام"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تبثها القناة يوميًّا تحت عنوان "من أرشيف المعرض"؛ احتفاءً بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُختتم فعالياتها اليوم، والندوة نُظمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الألفية، تحت عنوان "تحديات القرن".

ندوة للزعيم عادل إمام

وأدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية.



أبرز أعمال عادل إمام

شارك عادل إمام في العديد من الأفلام، منها مراتي مدير عام، وكرامة زوجتي، وعفريت مراتي، وفيلم الإرهاب والكباب، وكان يجسد الزعيم دور مواطن عادي بسيط ويذهب إلى المدرسة لأبنائه لإنهاء بعض الأوراق، ونقلهم إلي مدرسة ليواجه عقبات في الأوراق.ومن أشهر أفلامه أيضًا فيلم بعنوان سلام يا صاحبي، وشارك في بطولته الفنان الراحل سعيد صالح والفنانة سوسن بدر، إذ كانت تدور أحداثه حول الصديقين مرزوق وبركات، اللذان يعملان مع البائعة المتجولة بطة، على عربتها في تجارة البطيخ، ويعجب بهما الملك الجيار.

كما شارك في عدة مسرحيات منها: بودي جارد، والواد سيد الشغال، وشاهد مشافش حاجة، ومدرسة المشاغبين وغيرها.

ومن أبرز مسلسلاته، دموع في عيون وقحة، وأحلام الفتى الطائر، وأستاذ ورئيس قسم، وعوالم خفية، والعراف، وصاحب السعادة، ومأمون وشركاه وأخر أعماله مسلسل فلانتينو.