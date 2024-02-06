نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حبيب ومصطفى كامل ونسرين طافش في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت المذاع” على شاشة “صدى البلد”، السيناريست والفنان تامر حبيب في حوار ملىء بالتصريحات المثيرة.

حيث يكشف تامر حبيب عن الشخصيات الحقيقية التي جسدها أبطال فيلم "سهر الليالي" وعلاقة الفنانة رجاء الجداوي أحداث الفيلم، كما يكشف عن اسم الفيلم الذي يجسد شخصية أحمد السقا ومنى زكي الحقيقية وكواليس كتابة هذا الفيلم.

ويتحدث أيضًا عن الفنان القدير الذي تأثر بلهجته الدمياطيه وكيف استغلها في شخصية “حلمي السواح” التي جسدها في مسلسل" بطن الحوت" الذي شارك فيه مع محمد فؤاج وباسم السمرة وعدد كبير من النجوم، ويتحدث أيضًا عن اصدقاءه المقربين من الوسط الفني والفنانة التي اعتبرها عدوة نفسها وكيف تؤذي نفسها بختياراتها وقرارتها، كما يكشف ايضا تفاصيل الفيلم الموسيقى الجديد الذي ستقوم ببطولته النجمة منة شلبي.

لقاءات خاصة مع أبطال فيلم “عادل مش عادل”

وتستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال فيلم “عادل مش عادل”، وكواليس فيلم بنقدر ظروفك، كما تستعرض أيضًا لقاءات خاصة مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وكواليس عودته إلى السينما من خلال فيلم “نور الرئيس” الذي يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ولطفي لبيب وأمير شاهين ومحمد سليمان وعدد كبير من النجوم.

كما تستعرض أيضًا تفاصيل خاصة عن فيلم رحلة ٤٠٤ من خلال لقاء الناقد الفني محمد عبد الرحمن والناقد الفني خالد محمود.

موعد برنامج سبوت لايت



برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساءً.