نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية رنا رئيس في "سر إلهي" لـ روچينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة رنا رئيس لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "سر إلهي" بطولة الفنانة روچينا، وتجسد رنا خلال الأحداث شخصية شقيقة روجينا الصغرى، التي ستكون الداعم لها في كل الأزمات التي تتعرض لها، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

أبطال سر إلهي



مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



رنا رئيس تنتهي من تصوير مسلسل “انترفيو”

ومن جانبه، انتهت رنا رئيس مؤخرًا من تصوير مسلسل انترفيو، تأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك فيه خالد شباط، ديانا هشام، سارة نور وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم إسعاد يونس، ومن المفترض أن يعرض على منصة watch it.

آخر أعمال رنا رئيس السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة رنا رئيس فيلم عصابة عظيمة، بطولة إسعاد يونس تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، ويشارك فيه كريم عفيفي، محمد محمود، فرج الزاهد، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، وآخرين، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.