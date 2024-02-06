نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق عرض مملكة السحر والأسرار بمسرح البالون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي إقبال جماهيري من الأسر كبار وصغار من مختلف الأعمار يتوافدون لمشاهدة عرض عرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار" التي تقدمه فرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد ويعرض يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً.

تفاصيل عرض مملكة السحر والأسرار

وأوضح الفنان عماد عبد العظيم مخرج العرض قائلًا: يعد عرض مملكة السحر والأسرار ضمن عروض عرائس الماريونيت من حيث هيكل المسرح ومساحات حركة العرائس حيث أن هذا القالب المسرحي يستخدم في أوروبا ودول الغرب ويتم تخصيص مسارح لهذا النوع من الإطار المسرحي العرائسي، وبفضل الله تمكنا من عمل هذا القالب بمصر ويعد هذا العرض أول عرض من نوعه الذي تدور أحداثه عن قيام رحلة مدرسية لزيارة منطقة الأهرام وأبو الهول وينشق منها ثلاثة أطفال من أفراد الرحلة ويصعدون مدرجات الهرم خوفو دون الاهتمام لتنبيه ميس نيفين مشرفة الرحلة وأثناء صعودهم تنهار بهم إحدى المدرجات فيسقطون داخل إحدى الغرف الداخلية للهرم خوفو، فيكتشفون أن هناك لصوص أثار يحاولون سرقة كتاب الأسرار، وأثناء محاولاتهم للخروج من المكان يقرأ أحدهم إحدى المخطوطات وكانت عبارة عن تميمة يظهر على أثارها الكاهن

"حم نترو" ليوكل لهم مهمة نقل كتاب الأسرار لحمايته من اللصوص ويقبلون المهمة وأثناء المهمة تحدث لهم مفارقات يتعلمون من خلالها معلومات ثقافية كثيرة هادفة ومفيدة.

الأداء الصوتي

الأداء الصوتي حسب الظهور: هبة محمد،نورهان هاني، عبد الرحمن طارق، دعاء محمد،حسن الشريف،إيهاب علوان،هاني إبراهيم،يحيى نديم،وفاء السيد،باسم نور،عماد عبد العظيم.

المحركين

والمحركين حسب الظهور: عماد عبد العظيم،ياسر جمعه،هبه محمد،دعاء محمد،إيهاب علوان،خالد عبد الحافظ،احمد صالح احمد حسن،ونور الشرقاوي،باسم نور،محمد نوفل،محمد جاد،هشام إبراهيم.

صناع العرض

فني إكسسوار عرائس موسى سعد،احمد حمدي، تأليف عبد المنعم محمد، أشعار محمد زناتي،ديكور محمد سعد،عرائس أمير عبد المسيح،موسيقى وألحان يحيى نديم،توزيع موسيقي أحمد ريكاردو،إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود،تنفيذ ديكور أبو العلا صابر، مساعدي الإخراج دعاء محمد هبة محمد،مخرج منفذ ياسر جمعة، رؤية إخراجية عماد عبد العظيم.