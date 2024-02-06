نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عزت العلايلي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عزت العلايلي، محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، بعد الاحتفاء بذكرى رحيله الثالثة حيث توفي يوم 5 فبراير عام 2021،واستضاف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا ” المذاع عبر قناة cbc، هابي ابنة عزت العلايلي وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس حياة والدها ومدى أثره فيها.

زواج عزت العلايلي

قالت هابي عزت العلايلى نجلة الفنان الراحل عزت العلايلي، إن والدتها خريجة مدارس راهبات، وتزوجت بعد تخرجها من المدرسة، فهي من بيئة مختلفة عن والدها، مردفة: "هي رقيقة وكلمة فرنساوي وكلمة عربي".

وأضافت:"هي كانت بتعشقه، كانت بتشتغل عزت العلايلي، كانت بتروح معاه الدكتور عشان توصف له هو بيحس بايه"، مردفة: "بابا وماما كان عندهم طريقة في الاختلاف مكانوش يبينوا لنا خالص".

بكاء عزت العلايلي في فرح ابنته

وتابعت:"والدي كان شايف إن الحاجة اللي تخافي حد يعرفها ما تعمليهاش، وماما كانت في شخصيتها الحزم"، مستطردة: "والدى كان يبكى في فرحي".

أبرز أعمال عزت العلايلي

قدم الفنان عزت العلايلي عدة أعمال فنية في السينما والدراما، حيث شارك بعدة أدوار في السينما منها: دور عبد الهادي في فيلم "الأرض"، الاختيار ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" حيث اختاره مؤلف القصة يوسف السباعى لهذا الدور للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، التوت والنبوت، وعبد الموجود في "المواطن المصري" وكلمته الشهيرة (عاش خاين ومات كافر) التي قالها أثناء تجسيده لشخصية العقيد نادر لاشين في فيلم بئر الخيانة أمام الفنان الراحل نور الشريف، والعقيد راضي في فيلم الطريق إلى إيلات.

كما شارك عزت العلايلى بأدوار ناجحة في التليفزيون منها: أحمد الخازندار في بوابة الحلواني، الإمام الطبري، المستشار عبدالله كساب في مسلسل الجماعة، العنكبوت عن رواية الدكتور مصطفى محمود، وآخر أعمال عزت العلايلى التليفزيونية "قيد عائلي" مع ميرفت أمين.