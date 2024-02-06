نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بدء تصويره.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "للأذكياء فقط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق منذ أيام تصوير مشاهد مسلسل للأذكياء فقط وذلك استعدادًا لعرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 على إحدى القنوات الفضائية.

أحداث مسلسل "للأذكياء فقط "

والمسلسل من بطولة كريم عفيفي وحمدي الميرغني ورنا رئيس، وتدور أحداثه المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول طالبان في الجامعة يقدمان مشروع تخرج لتحقيق أحلامهما بعد ذلك، وتعرض أحداثه على مدار 15 حلقة ويعتمد على كوميديا المواقف، التي يقع فيها أبطاله أثناء تورطهم في تجارب علمية.

أبطال مسلسل "للأذكياء فقط"

مسلسل "للأذكياء فقط "بطولة حمدي الميرغني، رنا رئيس، كريم عفيفي،. محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي، ريمون صبحي، فادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة ستارز ميديا.

وقال المؤلف فليمون صبحي في تصريحات صحفية له، إنه سعيد بهذه التجربة التي يتعاون فيها مع شقيقه، ويقدم عمل كوميدي يبرز الأبطال بشكل مختلف.

تصوير مسلسل “للأذكياء فقط”

وأعلن الفنان حمدي الميرغني عند بدء تصوير أحداث المسلسل وذلك من خلال مجموعة صور قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتب عليها: "مسلسل للأذكياء فقط رمضان 2024 إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم والمسلسل يعجبكم".