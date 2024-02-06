نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتذار زينة.. نسرين طافش تشارك في بطولة فيلم " المصيف " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نسرين طافش للتحضير لفيلم “المصيف” بعد انسحاب زينة من بطولة الفيلم والعمل من إخراج سليم العدوي، وتظهر نسرين طافش بشخصية “رانيا” التي تعمل في مجال تصميم الأزياء.

انتهاء نسرين طافش من تصوير فيلم “بنقدر ظروفك”

ومن ناحية أخرى، انتهت نسرين طافش مؤخرًا من تصوير فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في العمل كل من: مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف وإنتاج سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

فيلم "السيستم"

وتشارذ نسرين طافش في فيلم "السيستم"، المقرر إقامة العرض الخاص له اليوم، وهو بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يشارك في العمل بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

مشاركة نسرين طافش في السباق الرمضاني 2024

تشارك نسرين طافش في رمضان المقبل خلال مسلسل “دون مقابل” مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، آيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داوود، ونخبة من نجوم مصر، إنتاج المنتج القدير محمد فوزي، إشراف عام المحترم أحمد جابر، إخراج المخرج القدير جمال عبد الحميد.