نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرات توعوية وتثقيفية ضمن فعاليات قصور الثقافة بمحافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية على مدار اليومين الماضيين، عددًا من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وضمن البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

الحياة اليومية عند الفراعنة

وفي هذا السياق، تحدث د. حسام الدين غدية، من إدارة الوعي الأثري بالغربية، خلال محاضرة تثقيفية أقيمت يوم الأحد الماضي بعنوان "الحياة اليومية عند الفراعنة" عن أهم الحرف التي تميز بها المصريون القدماء، حيث أوضح أن الزراعة جاءت في مقدمة تلك الحرف، تلتها الصناعة والتي تمثلت في تشييد المعابد، وصناعة السفن، والأخشاب، وخياطة الملابس، وصناعة الأحذية.

أقوى ملوك مصر في عصر الفراعنة

وتابع قائلًا:" أقوى ملوك مصر في عصر الفراعنة جاءوا خلال حكم الأسرة الحادية عشرة والثانية عشرة، وهم من قاموا بتأسيس الدولة الجديدة، وعلى رأسهم الملك مينا موحد القطرين، حيث شهدت مصر أزهى عصورها بداية من حكم الأسرة الـ 18 وحتى الأسرة الـ 20، كما تناوب على حكم مصر أقوى الملوك وأشهرهم في التاريخ القديم، ومن بينهم: رمسيس الثاني، وتحتمس الثالث.

جهود الدولة في القضاء على مرض السرطان

هذا وضمن فعاليات ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، استقبل قصر ثقافة طنطا يوم أمس الإثنين محاضرة توعوية بعنوان "جهود الدولة في القضاء على مرض السرطان"، أكدت خلالها رنا محمد، مسئول التثقيف الصحي بالغربية بأن مصر قد اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة مرض السرطان، ومن بينها: رفع مستوى الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، وتوفير منصات لتبادل الخبرات والنهوض باستراتيجيات مكافحة السرطان في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة ورعاية طبية لمرضى الأورام في مصر.