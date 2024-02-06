نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. هاجر أحمد تبدأ تصوير مسلسل " المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة هاجر أحمد، تصوير مشاهدها بمسلسل “ المعلم ” بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وتظهر خلاله بدور فتاة شعبية ومعلمة في سوق السمك.

هاجر أحمد في كواليس مسلسل "المعلم"

ونشرت هاجر أحمد، عدة صور لها داخل كواليس مسلسل “ المعلم ” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "أكشن رمضان".

نجوم مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أحداث مسلسل "المعلم"

وتدور أحداث مسلسل المعلم في اطار شعبى اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.

هاجر أحمد تشارك في فيلم أهل الكهف

ومن ناحية أخرى، تشارك هاجر أحمد في فيلم "أهل الكهف"، بطولة كل من: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، عن الرواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، المقرر عرضه في موسم صيف 2024.