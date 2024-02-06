الأوبرا تعلن تفاصيل المشروع الفني 100سنة غنا فى مؤتمر صحفى

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة والنصف بعد ظهر الاربعاء 7 فبراير بالمستوي الأول للمسرح الكبير للاعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم على الحجار مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.



وفي سياق آخر تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية لفرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج وذلك في الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 8 فبراير على مسرح الجمهورية، ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفال بالمناسبات الدينية.

نخبة من الابتهالات والتواشيح والاعمال الدينية



يتضمن البرنامج نخبة من الابتهالات والتواشيح والأعمال الدينية التي وضعها كبار الملحنين منها: "أسماء الله الحسنى لـ محمد قابيل، ليلة الإسراء، صلوا عليه، نبينا الكريم، إيه العمل يا أحمد من التراث، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، مدد يا نبى لـ محمد الكحلاوى، يا ناصر الإسلام لـ محمد ثروت، مولاى إننى ببابك، أقول أمتى، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدى، يا رب صلى على نبينا لـ داود حسنى، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق، أسماء وصفات الرسول لـ أحمد عبد الله"، أداء طه حسين، حاتم زايد، إبراهيم فاروق، أحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، أحمد العمرى، حسام صالح.