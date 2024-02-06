فن ومشاهير

بالفيديو.. «أحمد سعد» يدعو جمهور الخليج لحفل موسم شتاء قطر

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القاهرة - محمد ابراهيم - دعا المطرب المصري أحمد سعد جمهوره من جميع أنحاء الخليج العربي لحفلته يوم الاحد المقبل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن فعاليات شركة «تذكار» المتزامنة مع بطولة «أمم آسيا لكرة القدم» المقامة هناك وموسم شتاء قطر، وذلك من خلال فيديو طرحه على حسابه الشخصي في الانستجرام.

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وجاء في كلمة سعد: "جمهوري الحبيب اللي مستني اشوفه في قطر، ان شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا، ان شاء الله تكون حفلة جميلة أو ي، ونقول: ايه الناس الحلوة دي" وهي من كلمات اغنيته الشهيرة «اليوم الحلو ده» من فيلم «عمهم».

 

تفاصيل حفل أحمد سعد في الدوحة 


الجدير بالذكر ان حفلة المطرب احمد سعد بالدوحة تأتي ضمن جولة حفلات تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت، دعما منه للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر.

 

 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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