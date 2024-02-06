نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين وهي ترتدي جاكت فرو باللون الأحمر، وبنطلون جلد اسود، ونسقت مع الإطلالة تسريحة شعر ويفي.

وفي سياق متصل تستعد الفنانة نسرين طافش للتحضير لفيلم “المصيف” بعد انسحاب زينة من بطولة الفيلم والعمل من إخراج سليم العدوي، وتظهر نسرين طافش بشخصية “رانيا” التي تعمل في مجال تصميم الأزياء.

انتهاء نسرين طافش من تصوير فيلم “بنقدر ظروفك”



ومن ناحية أخرى، انتهت نسرين طافش مؤخرًا من تصوير فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في العمل كل من: مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف وإنتاج سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

فيلم "السيستم"



وتشارذ نسرين طافش في فيلم "السيستم"، المقرر إقامة العرض الخاص له اليوم، وهو بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يشارك في العمل بسنت شوقي، ميس حمدان، وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

مشاركة نسرين طافش في السباق الرمضاني 2024



تشارك نسرين طافش في رمضان المقبل خلال مسلسل “دون مقابل” مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، آيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داوود، ونخبة من نجوم مصر، إنتاج المنتج القدير محمد فوزي، إشراف عام المحترم أحمد جابر، إخراج المخرج القدير جمال عبد الحميد.