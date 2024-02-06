نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ابنته.. عزت العلايلي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل عزت العلايلى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت ابنته "هابي" تفاصيل تعامله مع زوجة الفنان الراحل وتروي تفاصيل من كواليس حياته، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC".

سبب تصدر عزت العلايلى التريند

قالت هابى عزت العلايلى إن والدتها خريجة مدارس راهبات، وتزوجت بعد تخرجها من المدرسة، فهي من بيئة مختلفة عن والدها، مردفة: "هي رقيقة وكلمة فرنساوي وكلمة عربي، هي كانت بتعشقه، كانت بتشتغل عزت العلايلى، كانت بتروح معاه الدكتور عشان توصف له هو بيحس بايه"، بابا وماما كان عندهم طريقة في الاختلاف مكانوش يبينوا لنا خالص، ووالدي كان شايف إن الحاجة اللي تخافي حد يعرفها ما تعمليهاش، وماما كانت في شخصيتها الحزم"، والدى كان يبكى في فرحي".

آخر أعمال عزت العلايلي

وكان آخر أعمال عزت العلايلي مشاركته في مسلسل قيد عائلي، وذلك في عام 2019، بطولة ميرفت أمين، بوسى، عزت العلايلى، صلاح عبد الله، سيمون، محمد رياض، نضال الشافعى، دينا فؤاد، صبرى فواز، ميرهان حسين، منة فضالى، ريم البارودى، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمى، انعام سالوسة، محمد نجاتى، هالة فاخر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا وليد، محمد عز، أميرة هانى، رامى وحيد، خالد سرحان، إيهاب فهمى، غفران، دارت أحداثه حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

نبذة عن عزت العلايلى

تزوج الفنان عزت العلايلي من سناء الحديدي، وأنجب منها ولده محمود وابنته رجاء، وعندما توفيت في يوليو 2017، بدأت رحلته الفنية في فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” في عام 1962، ثم ذاعت شهرته وعمل مع العديد من كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، رحل عن عالمنا يوم 5 فبراير لعام 2021 عن عمر ناهز 87 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن المصري.

اهم اعمال عزت العلايلى

أهم أعمال الفنان الراحل: تراب الماس 2017، جرانيتا 2001، لا تقتلوا الحب 2000، الكافير 1999، الغيبوبة 1998، طريق الشر 1995، كلاب المدينة 1995، وفيلم الشرسة 1993.