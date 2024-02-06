هاني شاكر يدعم نادي الزمالك

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رياض - احمد صلاح - دعم الفنان المصري هاني شاكر ناديه المفضل الزمالك، من خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقده النادي، مساء الإثنين؛ لتقديم صفقاته قبل انطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري العام المصري.



وحرص شاكر خلال تواجده في المؤتمر، الذي أقيم في أحد الفنادق المصرية الكبرى، على التقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق، بالتحديد اللاعب شيكابالا قائد الفريق، واللاعب عبد الله السعيد المنضم حديثا للنادي.



يعد الفنان المصري واحدا من أهم الداعمين للنادي، وكان قد أطلق خلال مسيرته أكثر من أغنية لدعم الفريق من بينها أغنية "زملكاوي" التي تعد الأغنية الرسمية لقناة النادي.



على الصعيد الفني، روج شاكر منذ ساعات لأغنيته الجديدة التي من المقرر أن يطرحها في عيد الحب، من دون ذكر تفاصيلها، إذ من المقرر أن يسافر شاكر نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل إحياء حفل غنائي كبير هناك .