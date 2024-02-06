انت الأن تتابع خبر مي حريري تخضع لعملية جراحية في لندن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خضعت الفنانة اللبنانية مي حريري لعملية جراحية في لندن، وأطلت على الجمهور من على سريرها في المستشفى.



وشاركت مي حريري الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وطمأنت محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول نوع العملية الجراحية التي خضعت لها.



وبخطوة مفاجئة، كانت مي حريري قد حذفت صورتين لها، كان سبق أن شاركتهما مع متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



واعتبر الكثير من المتابعين أن سبب قيام مي حريري بهذه الخطوة، هو لأنها تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب فستانها الجريء، الذي يتميز بفتحة كبيرة عند الصدر، بينما اعتبر متابعون آخرون أنها أزالت الصورتين بعدما أشار البعض إلى أنها بدت شاحبة ونحيفة للغاية مقارنة بصورها في السابق .