انت الأن تتابع خبر نادين الراسي تثير الجدل في أجرأ جلسة تصوير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خضعت الممثلة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جديدة، ترويجاً لعلامتها التجارية التي أطلقتها قبل فترة، واختارت فستاناً جريئاً من مجموعتها، لكي ترتديه وتستعرض فيه جمالها.



وأثارت الجدل بالصور التي شاركتها مع متابعيها، لناحية الجرأة التي تمتعت بها، اذ ان الفستان قصير للغاية، بالإضافة الى انه يتميز بفتحة طويلة تمتد على طول الجزء الأعلى منه.



وانقسم الجمهور بين من ركز على جمال نادين الراسي، ومن اعتبر أن اختيارها لهذا الفستان لم يكن موفقاً، ومن رأى أنها حرة في اختيارها أي إطلالة لها .