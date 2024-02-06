انت الأن تتابع خبر كيف أصبح جان يامان بعد خسارة 10 كيلوغرامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر النجم التركي جان يامان صورة له فاجأ من خلالها الجمهور، وذلك على حسابه الخاص، اذ ظهر فيها نحيفاً جداً، فقد خسر 10 كيلوغرامات من وزنه خلال شهر واحد فقط.



ولاقت هذه الصورة ضجة بين الجمهور، وقد انقسمت آراء المتابعين، منهم من فضله على هذا المظهر، والبعض الآخر فضّله بمظهره القديم.



على صعيد آخر، انتشر مقطع فيديو لـ جان يامان على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي العام الماضي.



وظهر جان يامان في مقطع الفيديو إلى جانب الممثلة الإيطالية فرانشيسكا كيليمي، وهما يلتقطان الصور على السجادة الحمراء في المهرجان، وحاول جان في الفيديو امساك يدها إلا أنها أبعدتها .