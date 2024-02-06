انت الأن تتابع خبر المعجبات يحاصرن حليمة بولند في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية حليمة بولند يظهر تجمهر عدد كبير من النساء حولها لإلتقاط الصور التذكارية، وذلك خلال تواجدها في إحدى المناسبات في مدينة الخبر السعودية.



على صعيد آخر كانت قد شكرت حليمة بولند طليقها عبد السلام الخبيزي، بعد مكالمة هاتفية جمعته بإبنتها ماريا وأوصاها فيها بالسمع والطاعة لوالدتها.



وأشار طليقها إلى أن تسمع ابنتها كلام والدتها، وأن تستمتع بسفرها وأيامها القادمة برفقة شقيقتها كاميليا ووالدتها أيضاً، وطلبت حليمة من ابنتها أن تعطيها الهاتف، فقالت له: “شكراً يا سلام، على وصيتك لبناتي، بعد قلبي، شوف بابا شلون يحبكم، بعد قلبي، تؤمر عليّ بشيء من بيروت؟” .