نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم "درويلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الآن العرض الخاص لفيلم "درويلة" بطولة الفنان محمود عبد المغني وآيتن عامر وعمرو عبد الجليل، في أحد المولات الشهيرة في التجمع الخامس، وسط استعدادات مبهرة من المنظمين وفريق العمل.

وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

أغنية الفيلم من كلمات وألحان محمد دياسطي، توزيع وميكس وماستر محمد خالد.

الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، مسلم، إبرام سمير، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحي.