نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التحضيرات للعرض الخاص لفيلم "السيستم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق عمل فيلم "السيستم" لإنطلاق العرض الخاص للفيلم في أحد مولات التجمع بحضور الأبطال وفريق العمل، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم للسناجل فقط.

أحداث فيلم السيستم



فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.



أبطال فيلم السيستم



والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟

كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.



ما هي آخر أعمال طارق لطفي؟

جدير بالذكر أن آخر أعمال طارق لطفي، مسلسل "مذكرات زوج" الذي شارك به في موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، والعمل بطولة: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، هناء الشوربجى، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.



مشاركة طارق لطفي في رمضان 2024

يذكر أن الفنان طارق لطفي يخوض السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل جديد يجمعه بالفنان أحمد السقا للمرة الثانية بعد فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صادق الصباح.