نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن عزت العلايلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل عزت العلايلى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت ابنته "هابي" تفاصيل تعامله مع زوجة الفنان الراحل وتروي تفاصيل من كواليس حياته، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان عزت العلايلى..

حياة عزت العلايلى الشخصية

ولد الفنان عزت العلايلي 15 سبتمبر 1934 في حي باب الشعرية بالقاهرة، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعدّ برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، تزوج من سناء الحديدي، وأنجب منها ولده محمود وابنته رجاء، وعندما توفيت في يوليو 2017، رحل عن عالمنا يوم 5 فبراير لعام 2021 عن عمر ناهز 87 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن المصري.

مسيرة عزت العلايلى الفنية

عمل عزت العلايلى لفترة كمعد برامج تلفزيونية، ثم مخرجا لمدة ثلاث سنوات قبل أن تأتيه البداية الفنية من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، تبعه دور صغير ـ دور ضابط في ثلاثية نجيب محفوظ، تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، قدّم الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها «الأرض» و«الاختيار» و«الناس والنيل» ليوسف شاهين، وفيلم «السقا مات» للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك، منها «راس القط» و«بوابة الحلواني».

أبرز أعمال عزت العلايلى

الأفلام: تراب الماس، جرانيتا، لا تقتلوا الحب، الكافير، الغيبوبة، طريق الشر، كلاب المدينة، الشرسة، الطريق إلى إيلات، الفاس في الرأس، 2 ضد القانون، رجل من نار، دسوقي أفندي في المصيف، رجل في ورطة، المواطن مصري، البريء والجلاد، بلاغ للرأي العام، إعدام قاضي، ليلة عسل، انفجار، عودة الهارب، المعلمة سماح، الحب أيضا يموت، بستان الدم، صرخة ندم، مخالب امرأة، ليلة في شهر 7،عاد لينتقم، الأب الثائر، بئر الخيانة، غابة من الرجال، البنديرة، الهروب من الخانكة

المسلسلات: قيد عائلي، ستائر الخوف، نظرية الجوافة، ربيع الغضب، ويأتي النهار، شادر السمك، موعد مع الوحوش، الجماعة، سنوات الحب والملح، مسك الليل، وعادت القلوب، عسكر وحرامية، دعوة فرح، كارنتينا، ينابيع العشق، المنصورية، المهنة طبيب، عيب يا دكتور، لقاء السحاب، خان القناديلي، أمانة يا ليل، شاطىء الخريف، حرس سلاح، سلم المجد، الحب والاختيار، أزمة الدرملي، احلام مؤجلة، ناس من زمن فات، الحسن البصري، نور القمر، نوبة صحيان