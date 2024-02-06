نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على أعمال عزت العلايلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل عزت العلايلى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت ابنته "هابي" تفاصيل تعامله مع زوجة الفنان الراحل وتروي تفاصيل من كواليس حياته، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC".

بعد تصدره التريند، يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال الفنان الراحل عزت العلايلى..

أعمال الفنان عزت العلايلى

المسلسلات: قيد عائلي، ستائر الخوف، نظرية الجوافة، ربيع الغضب، ويأتي النهار، شادر السمك، موعد مع الوحوش، الجماعة، سنوات الحب والملح، مسك الليل، وعادت القلوب، عسكر وحرامية، دعوة فرح، كارنتينا، ينابيع العشق، المنصورية، المهنة طبيب، عيب يا دكتور، لقاء السحاب، خان القناديلي، أمانة يا ليل، شاطىء الخريف، حرس سلاح، سلم المجد، الحب والاختيار، أزمة الدرملي، احلام مؤجلة، ناس من زمن فات، الحسن البصري، نور القمر، نوبة صحيان، وتمضي الأيام، عائلة الديناصورات، الشارع الجديد، سنوات الغضب، النوارس والصقور، شيء في صدري، من الذي لا ينساكي، بوابة الحلواني، رياح الخوف، طارق من السماء، الطبري الإما الطبري، الجسر، بوابة المتولي، عبد الله النديم، اللقاء الأخير، وقال البحر، الباقي من الزمن ساعة، راس القط، وآه يا زمن، الجريمة، اللص والكلاب، العنكبوت، العصابة، ميرامار، أبدًا لن أموت، أولاد الحارة، زمن الحلم الضائع، الأرض الطيبة، الفدان الأخير، الظلال، المتهم بريء، الخط الأبيض، بنت الحتة.

الأفلام: تراب الماس، جرانيتا، لا تقتلوا الحب، الكافير، الغيبوبة، طريق الشر، كلاب المدينة، الشرسة، الطريق إلى إيلات، الفاس في الرأس، 2 ضد القانون، رجل من نار، دسوقي أفندي في المصيف، رجل في ورطة، المواطن مصري، البريء والجلاد، بلاغ للرأي العام، إعدام قاضي، ليلة عسل، انفجار، عودة الهارب، المعلمة سماح، الحب أيضا يموت، بستان الدم، صرخة ندم، مخالب امرأة، ليلة في شهر 7،عاد لينتقم، الأب الثائر، بئر الخيانة، غابة من الرجال، البنديرة، الهروب من الخانكة، عذراء وثلاثة رجال، لا تدمرني معك، دقة زار، المطاردة الأخيرة، الطوق والأسورة، التوت والنبوت، قفص الحريم، الصبر في الملاحات، الورثة، الإنس والجن، الطاغية، المنتقمون، المجهول، القادسية، أهل القمة، وقيدت ضد مجهول، الأقوياء، إسكندرية ليه؟، سأكتب اسمك على الرمال، خائفة من شيء ما، ولا عزاء للسيدات، عيب يا لولو.. يا لولو عيب، الحب والموت، السقا مات، شلة الأنس، على من نطلق الرصاص، لا تتركني وحدي، زائر دوت الخليج، موديل، الأبرياء، غرباء، طاحونة السيد فابر، ذئاب لا تأكل اللحم، ذات الوجهين، أولادنا في لندن، لحظة حياة، بنت بديعة، الناس والنيل، الاختيار، الأرض، 3 وجوه للحب، قنديل أم هاشم، السيد البلطي، معسكر البنات، الرجل المجهول، الجاسوس، رسالة من امراة مجهولة، بين القصرين، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، توت عنخ آمون، من أطلق هذه الرصاصة

نبذة عن عزت العلايلى

تزوج الفنان عزت العلايلي من سناء الحديدي، وأنجب منها ولده محمود وابنته رجاء، وعندما توفيت في يوليو 2017، بدأت رحلته الفنية في فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” في عام 1962، ثم ذاعت شهرته وعمل مع العديد من كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، رحل عن عالمنا يوم 5 فبراير لعام 2021 عن عمر ناهز 87 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن المصري.