بعد تصدره التريند.. تعرف على أول أجر للفنان عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان الراحل عزت العلايلى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت ابنته "هابي" تفاصيل تعامله مع زوجة الفنان الراحل وتروي تفاصيل من كواليس حياته، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اول أجر للفنان عزت العلايلى..

اول أجر للفنان عزت العلايلى

تم تعيين عزت العلايلى مدير استوديو بالتليفزيون فى 24 يوليو 1960 وبراتب 19 جنيها، وقبل تخرجه شارك فى فرقة مسرحية قامت بالجهود الذاتية، وأسسها عبد الرحمن أبو زهرة فدفع وهو طالب مبلغ 25 قرشا اشتراكا شهريا.

أجر عزت العلايلى فى فيلم "الطريق إلى إيلات"

تقاضى عزت العلايلى أجرا عن تقديم دوره بفيلمه الشهير الحربى الوطنى "الطريق إلى إيلات"، للمخرجة الكبيرة أنعام محمد على، 23 ألف جنيه، وهذا وقتها كان مبلغا متواضعا أيضا، لأنه لا بد من تكاتف الجميع حتى تخرج الأعمال الوطنية للنور، حتى الفنانين أنفسهم، لا بد أن يدعموها.

آخر أعمال عزت العلايلي

وكان آخر أعمال عزت العلايلي مشاركته في مسلسل قيد عائلي، وذلك في عام 2019، بطولة ميرفت أمين، بوسى، عزت العلايلى، صلاح عبد الله، سيمون، محمد رياض، نضال الشافعى، دينا فؤاد، صبرى فواز، ميرهان حسين، منة فضالى، ريم البارودى، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمى، انعام سالوسة، محمد نجاتى، هالة فاخر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا وليد، محمد عز، أميرة هانى، رامى وحيد، خالد سرحان، إيهاب فهمى، غفران، دارت أحداثه حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

معلومات عن حياة عزت العلايلى

ولد عزت العلايلي 15 سبتمبر 1934 في حي باب الشعرية بالقاهرة، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعدّ برامج تلفزيونية، تزوج من سناء الحديدي، وأنجب منها ولده محمود وابنته رجاء، وعندما توفيت في يوليو 2017، رحل عن عالمنا يوم 5 فبراير لعام 2021 عن عمر ناهز 87 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن المصري.