نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد ناهد يسري.. قصة تعرضها لحادث شوه وجهها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانه الكبيرة ناهد يسري، التي اشتهرت خلال مشوارها الفني بإثارة الجدل، بسبب مشاهدها الجريئة.





تفاصيل تعرض ناهد يسري لحادث

تعرضت الفنانة ناهد يسري فى عام 1974 لحادث سيارة فى بيروت توفى على أثره صديق لها وتعرض وجهها لتشوهات بسيطة، مما جعلهاتبتعد عن السينما وتتزوج وتنجب ابنتها الوحيدة.

غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من عشر سنوات، وعادت في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وبالتحديد بالفيلم التلفزيوني "الشيطان يسكن بيتنا".





إعتزال ناهد يسري الفن





كشفت الفنانة ناهد يسري عن سبب اعتزالها للفن وارتدائها للحجاب، قائلة: لم أكن أصدق أن هناك حجابا فعلا حتى قرأت سورة النوروربنا بيقول: «وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن»، وقتها تأكدت أن الحجاب فرض فتحجبت وأنا مؤمنة ولاداعي للمكابرة، كما قمت بالحج 7 مرات وعملت 29 عمرة، وكلى أمل فى ثواب ربنا وكرمه وغفرانه».

وأشارت إلى أنها حينما تزوجت قالت لزوجها: «أنا ممثلة مش بنت الشعراوي وبمثل بمايوه وعريان، وفيه قُبلات ودي مهنتي واخترتهاوأحبها»، لكنها بعد فترة لم يعجبها ذلك، واعتزلت رغبة في تكريس حياتها لبيتها وزوجها.

وأثارت ناهد يسري الجدل قائلة: «كنت زي الفرس بجري ع الرابع.. والأفلام متنفعش من غير بوس.. ارتديت الحجاب ولم أعتزل.. وأديتأدوار إغراء بلا حرج واللي مش عاجبه أضربه بالشلوت.





بداية مشوارها الفني

وكانت بداية مشوارها الفني عام 1968 مع سامية شكري شقيقتها الكبرى وشاركت في عدة مسلسلات كان أشهرها مسلسل الكنز، وفيعام 2010 كرمت في الكويت من قبل رئيسة احدى المنتديات الليبرالية «نجلاء النقي».





انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى لبنان، وتألقت في السينمااللبنانية في أدوار اﻹغراء

ومن أعمالها في التلفزيون: روز اليوسف، اليتيم، سامحتك يا أختاه، والكنز، فضلا عن كتابتها سهرات بعض البرامج.

آخر أعمال الفنانة ناهد يسري

يعتبر فيلم اختفاء زوجة هو آخر أعمال الفنانة ناهد يسري، وجاء الفيلم من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس من الفيلمالأمريكي Vanishing Act 1986.