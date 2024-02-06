نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 فبراير.. بدء عرض مسرحية سناب شات لـ أمينة خليل بموسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة أمينة خليل أولى تجاربها بالمسرح، بمسرحية "سناب شات"، والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسرحية سناب شات

واعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بوستر المسرحية، عبر استوري حسابه بموقع انستجرام، حيث يبدأ عرضها بدء من يوم 12 فبراير ليوم 16 فبراير الجاري.

أحداث مسرحية سناب شات

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية سيد الفيل، التاجر الكبير، ومعاناته مع بناته المدللتين بسبب اهتمامهما الزائد بالترند والموضة والمظاهر الخادعة، فيسعى جاهدًا لزواجهما من رجلين محترمين، لكن جميع محاولاته تبوء بالفشل.

أبطال مسرحية سناب شات

ويشارك في بطولة مسرحية سناب شات عدد من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، نور قدري، عزت زين، دنيا سامي.

أحدث أعمال أمينة خليل

ومن ناحية أخرى،انضمت أمينة خليل مؤخرا لأبطال فيلم شمس الزناتي، ويشاركها بطولته محمد إمام، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، كما تشارك ضيفة شرف ضمن أحداث فيلم فرقة الموت، وتظهر خلاله بشخصية زوجة أحمد عز، ويشارك في بطولة العمل كل من منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

اخر اعمال أمينة خليل

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أمينة خليل هو فيلم شماريخ، الذي يعرض في الفترة الحالية بالسينمات، ويشاركها بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، أيضًا عرض لها مؤخرا فيلم وش في وش، من بطولة محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمود الليثي، ودنيا سامي، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.