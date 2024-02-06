نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شهرين من طرحه.. محمد إمام يواصل حصد نجاح "أبو نسب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مدار شهر ونصف مازال يحتل النجم محمد عادل إمام مركز هام ضمن الأعلى إيرادات على مستوى شباك التذاكر، فاحتل المركز الثالث في شباك التذاكر، بعدما كان يتربع على المركز الأول بفيلمه الجديد “أبو نسب”، الذي يعرض حاليًا بالسينمات، حيث حقق أمس الاثنين إيرادات بلغت 359 ألف و647 جنيهًا، وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



فيلم "أبو نسب"



"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاء عامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.



أبطال فيلم أبو نسب



"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالإضافة لعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.



أعمال جمعت محمد إمام وياسمين صبري





و فيلم "أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغنى، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.