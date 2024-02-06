نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل "تييت".. أعمال جمعت أحمد حلمي وهنا الزاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم الثنائي أحمد حلمي وهنا الزاهد، اليوم الثلاثاء عروض مسرحيتهم الجديدة بعنوان تييت، مسرح أبو بكر الشدي في بوليفارد سيتي، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الرابعة.

أبطال مسرحية تييت

ويشارك في بطولة مسرحية تييت كلا من هنا الزاهد واحمد حلمي، حمدي الميرغني، محمد رضوان، الطفل جان رامز، ومن إنتاج حمدي بدر، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

قصة مسرحية تييت

والمسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي، حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية، وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

اسعار مسرحية تييت

وجاءت أسعار التذاكر في 8 فئات، الأولى بـ 100 ريال سعودي، والثانية بـ 250 ريال، والثالثة بـ 300 ريال، والرابعة بـ 450 ريال، والخامسة بـ 550 ريال، والسادسة بـ 700 ريال، والسابعة بـ 800 ريال، والثامنة بـ 1000 ريال.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال جمعت أحمد حلمي وهنا الزاهد..

مسرحية ميمو

وسبق وتعاون أحمد حلمي وهنا الزاهد في مسرحية ميمو، التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسمي الرياض وجدة السابقيين، ودارت أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، حمدي الميرغني، رحمة أحمد، محمد رضوان، والطفل عبدالرحمن طه، والمسرحية من إنتاج حمدي بدر، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

مسلسل "مطلوب عريس"

أيضًا قدم شاركت هنا الزاهد مع أحمد حلمي في بطولة المسلسل الاذاعي "مطلوب عريس" في رمضان 2023، والذي ضم سامي مغاوري وأمير عبدالواحد، ودار في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل لف وإرجع تاني

وكان المسلسل الإذاعي لف وإرجع تاني أول تعاون بينهم، وذلك في رمضان 2020، وضم العمل الراحل أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ياسر الطوبجي، ليلى عز العرب، سامية عاطف، وحسام داغر، ومن تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.

مسلسل العصمة في إيدي

اجتمع حلمي والزاهد في المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي، والذي تم بثه في رمضان 2022، وشارك في بطولته إدوارد، مي كساب، سلوى عثمان، محمد رضوان، وسامية عاطف، والعمل من تأليف وإخراج مجدي الكدش.