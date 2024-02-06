نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يكشف تفاصيل منزله الذي أهدته له السعودية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد سعد صورا جديدة يكشف فيها عن منزله في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في الرياض مشيرا إلى أنه كان هدية من المملكة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد سعد عبر انستجرام صور من منزله، وعلق عليها قائلا:" أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنونوالثقافة.. أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي ايوة الناس دي مشروعها عظيم لانهم فهموا قيمه الفن والمواهب في جميع المجالات شكرًا كمصري وشكرًا كفنان".





وتابع سعد قائلًا: "السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوبووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت.. لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم زي ما بيقول عندنا محمد عبده وطلال مداح.. بيقولوا ( عندنا ) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات.. ويكبر الانسان بموهبته كأنهببلده.. رينا يحفظكم ويقدركم علي اللي جاي".





حفل أحمد سعد في قطر





ومن جهة أخرى دعا المطرب المصري أحمد سعد جمهوره من جميع أنحاء الخليج العربي لحفلته يوم الاحد المقبل في المسرح المكشوفبالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن فعاليات شركة «تذكار» المتزامنة مع بطولة «أمم آسيا لكرة القدم» المقامة هناكوموسم شتاء قطر، وذلك من خلال فيديو طرحه على حسابه الشخصي في الانستجرام.





وجاء في كلمة سعد: "جمهوري الحبيب اللي مستني اشوفه في قطر، ان شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا،ان شاء الله تكون حفلة جميلة أو ي، ونقول: ايه الناس الحلوة دي" وهي من كلمات اغنيته الشهيرة «اليوم الحلو ده» من فيلم «عمهم».

تفاصيل حفل أحمد سعد في الدوحة



الجدير بالذكر ان حفلة المطرب احمد سعد بالدوحة تأتي ضمن جولة حفلات تضم العديد من دول الوطن العربي في الامارات وقطر والكويت،دعما منه للاقتصاد المصري بعد ان قرر التبرع بـ 50 ألف دولار من اجر حفلاته خارج مصر.