نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات.. تفاصيل لأول مرة تكشف عن مشاجرة رابر المعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حادثة ليست الأولى من نوعها داخل منطقة المعادي، حدثت مشاجرة الأيام الماضية بين فريق راب مصري فني المعروف إعلاميًا باسم "معادي تاون مافيا" مع الرابر والفنان زياد ظاظا والموسيقى جيمي هود، أدت إلى إصابات بالغة للأخير.

تفاصيل واقعة مشاجرة رابر المعادي



ونشر الموسيقى جيمي هود على صفحته الشخصية تفاصيل تلك الواقعة مشيرًا إلى أن القصة بدأت عندما قامت مجموعة عددها 12 فردًا بدرجات بخارية، يرأسهم حسين تامر عضو فريق معادي تاون مافيا المعروف بأسم "حُسين"، بالاعتداء على الرابر زياد ظاظا والموسيقي "جيمي هود"، في المعادي تحديدًا في ميدان دجلة محل عمل "هود".



وأضاف جيمي هود، أن حُسين، حاول الاعتداء على زياد ظاظا أثناء سيره بالمعادي قائلًا: وإحنا ماشين في الشارع قابلنا حسين وطلب من زياد الحديث على جنب، وإحنا شايفنهم من بعيد لقينا حسين بيحاول يمسك زياد من هدومة وزياد بيزقه وفاجأة لقينا بلطجية بالموتسكيلات، وبيجروا عليا أنا وزياد.



وعن إصابته في رأسه قال جيمي هود: فوجئت بخبطة شديدة على رأسي وتهشم قصرية زرع عليها من الخلف، وتبعتها واحدة ثانية.. والذي أدى جرح شديد متهتك بفروة الرأس، وارتجاج وشرخ في الجمجمة (حسب التقرير الطبي).

وأردف جيمي هود إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى من قبل تلك الفريق المسلح، حيث قاموا بمطردت رابر شاب من قبل بعد حفلته حتى قاموا بإصابة شقيقه، مشيرًا إلى أن تلك الوقائع تتقرر كثيرًا داخل المعادي حيث يقوموا بالمشاجرة مع المارة أثناء سيرهم.