"أنف وثلاث عيون" يحتل المركز السادس في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم النجم ظافر العابدين “أنف وثلاث عيون” للمخرج أمير رمسيس، نجاحًا ضخمًا فور عرضه، حيث تصدر المركز السادس في شباك الإيرادات، حيث سجل مساء أمس الأثنين إيرادات بلغت 118 ألفًا و841 جنيه، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تفاصيل فيلم "أنف وثلاث عيون"



فيلم "أنف وثلاث عيون" مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب.



تدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها.



فريق عمل فيلم "أنف وثلاث عيون"



فيلم "أنف وثلاث عيون" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي، معالجة سينمائية وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.