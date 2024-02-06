قصف جبهة.. محمود الليثي يروج لـ عمل غنائي جديد مع عمر كمال

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب محمود الليثي عن تعاونه مع عمر كمال في عمل غنائي جديد، يحمل اسم "قصف جبهة"، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني للثنائي بعد أغنية أخوك يشرف بلد، التي طرحت مؤخرًا وحققت نجاحا ملحوظًا.

محمود الليثي يروج لـ عمل غنائي جديد مع عمر كمال

روج محمود الليثي للأغنية، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الرسمي لـ أغنية قصف جبهة، معلنًا موعد طرحها، وكتب أنها ستطرح على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية، يوم الخميس الساعة السادسة مساء.

أخوك يشرف بلد اول عمل جمع بين محمود الليثي وعمر كمال

ويذكر ان المطرب محمود الليثي قد تعاون من قبل مع المطرب عمر كمال، في أغنية بعنوان أخوك يشرف بلد، وطرحت الأغنية مؤخرًا وحققت نجاحا كبيرًا، وهي من فيلم "حمص وحلاوة"، الذي شارك في بطولته حجاج عبد العظيم، من مجموعة من نجوم الغناء الشعبي تضم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحسن الخلعي، والفيلم تأليف سيد السبكي، وتدور قصته فى إطار كوميدي رومانسي.

كلمات اغنية أخوك يشرف بلد

محسوبكم مش اجنبي.. هتروحو فين والنبي.. انا برضه حته تقيله.. سيطرت على كوكبي.. انا عارف ان وجودي.. بيلغي اي حقودي.. انا عارف ان وجودي.. ويا اللي طب يا اللي.. بقولك ايه يا عمر.. اللي يقولك احنا مين.. قولو بفضل الله.. احنا اللي قاعدين ومكملين.. اضرب.. قولو قولو قولو قولو.. اخوك بفضل الله.. ما يكلش حد معاه.. واللي يجيني على سكه.. ربنا يتولاه.. هاتجوني على مهلكم.. هقل تاني منكم.. انا اللي كبرتكم.. تتنططو عليا.. ويارب حوش عننا.. الغايرنين مننا.. يا ابني انت عيل ليفه.. انا يا ابني سيرتي نظيفه.. محسوب على الابطال.. محسوب على الصريفه.. عمال تقول انا وانا.. طب انت من كام سنه.. اخوك مشرف نفسه.. اخوك يشرف بلد.. وبطولي مش بالعدد.. لو حرب دايره عليا.. اخوك يهد الهدد.. انا مش هقولك تاني.. انا بتعالج تلاشاني.. انا مش هقولك تاني يا اللي.. يا اللي يا اللي.. انا نفسي اشوفلك كارفه.. كذاب وكلها عارفه.. انا نفسي اشوفلك كارفه.. كذاب وكلها عارفه.. اركن عشان عينتك.. اركن عشان عينتك.. ولا واكله هنا ولا صارفه.. جرّب تجيني على سكه.. بتلكك انا على تكه.. جرّب تجيني على سكه.. جرّب تجيني على سكه.. بتلكك انا على تكه.. يا غشيم ومامتك عارفه.. ازاي تيجي عليا.. يا ابني انتو ناس شنيبه.. وانا جاي معاكو في مصيبه.. يا ابني انتو ناس شنيبه.. شفاف ومستجهلك.. وهو ده اللي بيحولك.. شفاف ومستجهلك.. وهو ده اللي بيحولك.. من امتى كنت بتفعل.. من امتى كنت بتفعل.. آخرك شبه اولك.. افعل ما تكرتليش.. انا يا ابني مبجليش.. افعل ما تكرتليش