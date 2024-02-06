"عادل مش عادل" يحتل المركز السابع ويحقق إيرادات ضئيلة

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم النجم أحمد الفيشاوي “عادل مش عادل” للمخرج أحمد يسري، إيرادات ضيئلة حيث تصدر المركز السابع في شباك الإيرادات، حيث سجل مساء أمس الأثنين إيرادات بلغت 16 ألفًا و946 جنيه، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

قصة فيلم "عادل مش عادل"

ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم “عادل مش عادل” شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

"لكل السناجل".. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه "السيستم"

ومن جانبه، يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أحدث أعماله السينمائية “سيستم” المقرر عرضه غدًا الإربعاء 7 فبراير بجميع دور العرض المصرية، تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض العربية، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققه فيلمه الجديد مؤخرًا "عادل مش عادل".



وروج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد "السيستم" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "لكل السناجل.. لكل الجود بويز اللي حظهم وحش مع البنات، لكل البنات اللي اتلعب بيهم من الباد بويز، السيستم وصل وهيسستمكم كلكم فيلم السيستم بجميع دور العرض المصرية 7 فبراير وقريبًا بجميع الدول العربية".



فيلم "السيستم"





فيلم “السيستم” يضم مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.