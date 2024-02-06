فن ومشاهير

وصول المؤلف عبد الرحمن فتحي العرض الخاص لفيلم "درويلة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل المؤلف عبد الرحمن فتحي إلي العرض الخاص لفيلمها الجديد "درويلة"، المقام حاليا في أحد المولات الكبري بالتجمع الخامس.

 

أحداث فيلم درويلة 

 

وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

 

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أغنية الفيلم من كلمات وألحان محمد دياسطي، توزيع وميكس وماستر محمد خالد.

 

أبطال فيلم درويلة 

 

الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، مسلم، إبرام سمير، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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